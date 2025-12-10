“Fue bochornoso”: Cisco y Urban Vibes reciben una de las devoluciones más duras de la temporada

El segundo equipo de la noche estuvo a cargo de Cisco Moreno junto a la academia de baile Urban Vibes, quienes presentaron Great Balls of Fire, de Jerry Lee Lewis. La propuesta buscó transmitir energía y vibra rockabilly, pero terminó recibiendo una lluvia de críticas.

Los jueces coincidieron en que hubo fallas en el lip sync, errores en la coreografía y una evidente falta de disfrute en escena.

Para el juez Rodrigo Massa, la coreografía no logró conectar emocionalmente y presentó fallas visibles.

“La coreografía no me transportó a los ’50. Todo estaba muy bonito, pero falló cuando estaban al frente. Faltó observación y detalles. Cisco, hoy no hubo lip sync, las miradas… hay mucho por trabajar. Hay que estudiar más”, observó.

La juez Gabriela Zegarra enfatizó que el equipo se vio tenso durante toda la coreografía.

“Creo que la palabra correcta es que faltó disfrutarlo. Se veía muy armado y a momentos muy tenso”, señaló.

Por su parte, Elka Meyer destacó que hubo varios errores en las secuencias y pidió mayor cuidado al ejecutar los pasos.

“Así como hubo cosas buenas, también hubo errores en las secuencias. Cuidado con los pasos. Es más libre, pero no pierdan la postura de bailarines. Cisco se perdía en el lip sync, se notaba”, comentó.

El juez Tito Larenti fue el más contundente de la noche y no dudó en calificar la presentación como “bochornosa”.

“Cisco, tu lip sync estaba raro. Ya no puedes fallar. Hoy no estuvo el personaje. No hay ensamble en el equipo. Fue bochornoso. Así no van a lograr objetivos claros. Tienen que trabajar, algo está fallando”, expresó.

Pese a las duras observaciones, Rodrigo Massa intentó levantar el ánimo del equipo. Cisco, por su parte, pidió a sus bailarines no desmotivarse y seguir luchando por llegar a la final.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

