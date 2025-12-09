¡Noche de gigantes! Últimas semanas rumbo a la final de La Gran Batalla

Comienza una nueva semana de competencia en La Gran Batalla, y la tensión se eleva a pocos días de la gran final de la segunda temporada. Los cuatro equipos que siguen en carrera regresan al escenario más grande de la televisión boliviana para demostrar por qué merecen estar entre los finalistas.

Las presentaciones deberán ser más precisas que nunca. El jurado no pasará por alto ningún error y evaluará cada detalle de las puestas en escena.

Esta noche en el escenario:

Diego y la Academia Vibra Dance

Ezequiel y la Academia Bamboleo

Juandy y la Academia Legacy

Iribel y la Academia Fusion Dance

Durante el fin de semana, un equipo quedó fuera tras una ajustada gala de eliminación. Ahora, los cuatro restantes lucharán por defender su lugar y avanzar a la gran final de la temporada.

La Gran Batalla comienza a las 20:45

