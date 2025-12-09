TEMAS DE HOY:
tensión en Cotapachi Casa colonial La Paz Enfrentamiento en Colcapirhua

26ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

¡Noche de gigantes! Últimas semanas rumbo a la final de La Gran Batalla

La Gran Batalla entra en una de sus semanas decisivas: cuatro equipos buscarán asegurar su lugar en la gran final con presentaciones impecables y bajo la mirada estricta del jurado.

Silvia Sanchez

08/12/2025 20:15

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Comienza una nueva semana de competencia en La Gran Batalla, y la tensión se eleva a pocos días de la gran final de la segunda temporada. Los cuatro equipos que siguen en carrera regresan al escenario más grande de la televisión boliviana para demostrar por qué merecen estar entre los finalistas.

Las presentaciones deberán ser más precisas que nunca. El jurado no pasará por alto ningún error y evaluará cada detalle de las puestas en escena.

Esta noche en el escenario:

Diego y la Academia Vibra Dance

Ezequiel y la Academia Bamboleo

Juandy y la Academia Legacy

Iribel y la Academia Fusion Dance

Durante el fin de semana, un equipo quedó fuera tras una ajustada gala de eliminación. Ahora, los cuatro restantes lucharán por defender su lugar y avanzar a la gran final de la temporada.

No te pierdas ni un solo detalle de los últimos programas. La Gran Batalla comienza a las 20:45 y también puedes seguir todas las novedades en nuestras redes sociales y canal de YouTube.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD