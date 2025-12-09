Lip sync impecable, coreografía en crisis: la dura noche de Iribel como Edith Piaf

La noche avanzó y llegó el turno de las damas en La Gran Batalla. Iribel Méndez y la academia Fusión Dance se adueñaron del escenario con La Foule, de la icónica Edith Piaf. Su interpretación conmovió al público y, por momentos, a los jueces, quienes destacaron la técnica y el lip sync de la participante. Sin embargo, la coreografía no logró la misma aprobación.

Para la juez Elka Meyer, la propuesta tuvo buenas ideas, pero varios movimientos quedaron mal ejecutados.

“Había cosas que no se usan. Profe, trate de plasmar propuestas que no fallen. Vi momentos que no estaban bien ejecutados y tantos detalles terminan jugando en contra. No estaban en tiempo, tengan cuidado”, advirtió.

La juez Gabriela Zegarra fue aún más directa: la coreografía, según ella, debe replantearse por completo.

“Creo que hay que cambiar toda la coreografía para que se cuide una historia. Iribel, sé que trabajaste muchísimo y destaco tu lip sync”, señaló.

Para Rodrigo Massa, lo que faltó fue la esencia de la canción.

“No tengan miedo de algunos personajes. El lip sync estuvo espectacular, Iribel. Pero esta canción tiene una historia hermosa y me habría encantado verla plasmada en escena”, comentó.

El juez Tito Larenti fue el más duro de la noche y lamentó la falta de cohesión entre personaje y coreografía.

“Iribel, me faltó. Fue solo lip sync; podías haber hecho mucho más. Profe, había pasos mal ejecutados, a destiempo… que no puedan contar una historia es catastrófico”, afirmó.

Con humildad, Iribel agradeció las devoluciones y lamentó no haber podido mostrar todo lo que había preparado.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play