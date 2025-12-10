Fiscalía de Paraguay dice tener pruebas contra Marset y mantiene alerta internacional por su captura

Tras la reciente aparición pública de Sebastián Marset, quien se encuentra prófugo de la justicia, el vocero del Ministerio Público de Paraguay, Gunter Krone, ofreció detalles en el programa Que No Me Pierda sobre el estado del proceso penal en su contra y la situación de su esposa, Gianina García Troche, quien se encuentra en prisión preventiva.

Según Krone, Marset está sindicado como “líder principal de un esquema criminal junto al señor Miguel Insfrán y otras personas, responsables del envío de grandes volúmenes de cocaína hacia Europa a través de Paraguay, comprando el producto desde Bolivia”.

Señaló que las pruebas en su contra incluyen “conversaciones intervenidas por la policía extranjera con órdenes judiciales, documentación y registros de fuentes abiertas y cerradas, que vinculan a Marset con actividades de tráfico de drogas, crimen organizado y lavado de activos”.

El vocero subrayó que, a pesar de las declaraciones de Marset, quien asegura moverse con tranquilidad por Sudamérica y que no existen pruebas en su contra, “hoy por hoy el Ministerio Público desconoce dónde se encuentra esta persona, por lo que procesalmente sigue en calidad de prófugo”. Agregó que se han emitido órdenes de captura transmitidas a la Policía Nacional y a organismos internacionales como Interpol.

Respecto a la supuesta intención de Marset de entregarse a la justicia paraguaya, Krone explicó que “el fiscal general del Estado le indicó que todas las garantías constitucionales y legales serían respetadas y que no hay ninguna variación que pudiera ponerlo en peligro”. Sin embargo, Marset habría condicionado su entrega a que se desvinculara a otras personas del proceso, lo cual no fue aceptado por las autoridades.

¿Qué pasó con la esposa de Marset?

Sobre la situación de su esposa, Gianina García Troche, Krone indicó que se encuentra con prisión preventiva en un régimen especial, debido a su vinculación con el esquema criminal liderado por Marset.

“Está privada de libertad por su presunta participación en la apertura de cuentas bancarias, el uso de depósitos sin respaldo y la administración de empresas vinculadas a dinero ilícito”, detalló.

Aclaró que la detenida mantiene comunicación con sus abogados y familiares, y que su salud está siendo controlada por personal médico, bajo supervisión del juzgado penal de garantías.

Una vez detenido, Marset será puesto a disposición de la justicia paraguaya, donde deberá responder por las acusaciones en su contra, indicó el vocero.

