Video de Marset con grupo armado es 89,9% real, según el viceministro Aguilera

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, confirmó que el video difundido la pasada semana, en el que se observa al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset acompañado de un grupo de hombres armados y encapuchados, es auténtico en un 89,9%, según los resultados de los análisis morfológicos y de voz realizados por especialistas.

La autoridad informó este lunes que las pericias técnicas realizadas permitieron establecer una alta coincidencia entre la voz y la apariencia física del sujeto que aparece en el video y las del propio Marset.

“Se ha logrado establecer la presencia morfológica de Sebastián Marset, así como la calidad de su voz. Efectivamente, la Policía también realiza otros análisis, y se ha determinado un 89,9% de convergencia”, afirmó Aguilera en conferencia de prensa.

El viceministro explicó que el contenido del mensaje difundido por Marset responde a lo que los criminólogos denominan “un corte”, es decir, una advertencia o amenaza dirigida a antiguos socios o colaboradores y "efectuar, como consecuencia de aspectos vinculados a la disciplina en las organizaciones criminales, una amenaza de muerte”.

Asimismo, indicó que el equipo de inteligencia continúa analizando el transfondo y la procedencia del material audiovisual con el objetivo de determinar el lugar exacto desde donde fue grabado y difundido.

Según Aguilera, las organizaciones delictivas suelen utilizar estrategias tecnológicas para evadir el rastreo digital y físico de sus movimientos.

Pese a la autenticidad del video, el paradero de Sebastián Marset sigue siendo incierto. El narcotraficante uruguayo, vinculado a redes de tráfico internacional y buscado por autoridades de varios países, permanece prófugo desde agosto de 2023, cuando logró escapar de un operativo policial en Santa Cruz.

