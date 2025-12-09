"Ando por todo Sudamérica tranquilo": Marset reaparece y dice que Bolivia "no tiene pruebas" en su contra

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los hombres más buscados en Sudamérica, realizó declaraciones en una entrevista con el medio paraguayo Megacadena este martes, negando las acusaciones en su contra y criticando el proceso judicial que mantiene detenida a la madre de sus hijos.

En Bolivia "tampoco hay pruebas"

Marset se refirió a su situación legal en la región, asegurando que solo es requerido por dos países, entre ellos Bolivia. El prófugo afirmó estar gestionando su situación legal en el país y cuestionó la solidez de las acusaciones:

"Solo soy requerido en Paraguay y Bolivia. En Bolivia también estoy trabajando con los abogados para poder solucionar eso legalmente como se debe porque tampoco hay pruebas. Bolivia no tiene nada".

Además, desestimó las acusaciones sobre los 968 vuelos que supuestamente operaron entre Paraguay, la estancia El Tigre, y Bolivia, señalando la falta de incautación de narcóticos:

"¿Muestran droga, cargamento de droga, o incautación? Vuelos en el Paraguay se hacen todos los días. Para que sea narcotráfico tiene que haber droga, vuelos pueden haber a cada rato".

La defensa de su expareja y el cuestionamiento a las pruebas

El punto central de la entrevista fue la defensa de su expareja, Gianina García Troche, quien está procesada en Paraguay por supuesto lavado de dinero. Marset afirmó que la están usando para presionarlo y que no existen pruebas que sustenten el caso:

"Están teniendo a una mujer procesada que no ha cometido ningún tipo de delitos... a ella la tienen procesada... y hasta el momento no han presentado las pruebas que dicen tener, siguen buscando no sé qué para demostrar algo que no existe."

Cuestionó directamente la base de la acusación de lavado de dinero contra García Troche:

"La mamá de mis hijos está procesada por supuesto lavado de dinero y para que haya un lavado de dinero tiene que haber un hecho consumado. ni siquiera hay una empresa que fue creada, es una empresa que se intentó crear, que nunca se creó, nunca operó. No entiendo dónde está el lavado de activos."

Niega acusaciones y descarta entregarse

El narcotraficante uruguayo reiteró que no existen pruebas suficientes para su captura y acusó a la justicia paraguaya de actuar por presión mediática, señalando que la falta de garantías le impide entregarse:

"Que demuestren, que demuestren algo, ni siquiera tienen algo para demostrar mío... Podría entregarme si dejaran de perseguir a mi familia... Me quise enfrentar a la justicia, pero ahora con esto que hacen con una persona inocente, es imposible."

Marset sostuvo que no confía en los sistemas judiciales de la región, mencionando a Bolivia de manera implícita, y que por eso no se entregaría:

"Entendiendo cómo es la justicia en Sudamérica no me entregaría en ninguna parte, ya que llevan tanto tiempo detrás mío que sigan buscándome, no me da miedo. Ando por todo Sudamérica tranquilo de un lado a otro, sin ningún problema... Yo ya fui procesado, ya pagué por los delitos que cometí, el dinero lo hice antes y todavía me alcanza para vivir. Ya pagué mis delitos. 100% inocente hasta que se demuestre lo contrario".

