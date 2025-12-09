“Sigo esperando verla”: La madre de María Corina Machado llega a Oslo entre lágrimas y esperanza

Emocionada y con la esperanza de reencontrarse con su hija, Corina Parisca, madre de la líder opositora venezolana María Corina Machado, llegó este lunes a Oslo en la antesala de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, que este año reconoce la lucha democrática de la dirigente.

Parisca contó que no ve a su hija desde hace más de un año, cuando Machado se vio obligada a abandonar su hogar y vivir en la clandestinidad debido al asedio contra su vivienda. Aun así, aseguró que mantiene la fe de volver a abrazarla.

La capital noruega comenzó a recibir también a los primeros jefes de Estado, exmandatarios y personalidades de la política, la cultura y la comunicación. Entre ellos se encuentra el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, invitado directamente por Machado.

Aunque la líder opositora confirmó su intención de estar presente, su asistencia aún no está garantizada por motivos de seguridad. El posible reencuentro con su madre se ha convertido en la mayor expectativa de la ceremonia.

Mira la programación en Red Uno Play