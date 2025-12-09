TEMAS DE HOY:
Chi Hyun Chung Abuso a menor en Oruro Hombre agredido

30ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Así asaltaron cuatro delincuentes armados un surtidor en Santa Cruz y huyeron en motocicleta

Bajo amenazas, las víctimas se vieron obligadas a entregar el dinero en efectivo que había en la estación. Luego del atraco, los delincuentes huyeron sin dejar heridos.

Charles M. Flores

09/12/2025 12:36

Así asaltaron cuatro delincuentes armados un surtidor en Santa Cruz. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Cámaras de seguridad captaron el momento en que cuatro antisociales irrumpieron armados en un surtidor del barrio Magisterio Norte, logrando sustraer Bs 10 mil de las trabajadoras del establecimiento.

El atraco ocurrió la noche del lunes, alrededor de las 19:30, en la estación de servicio ubicada sobre la avenida Banzer, entre el séptimo y octavo anillo. Según testigos, dos de los sujetos llegaron en motocicleta y, tras realizar disparos al aire, intimidaron a las víctimas mientras se cargaba combustible.

Bajo amenazas, las trabajadoras entregaron el dinero en efectivo y los delincuentes huyeron a bordo de dos motocicletas, utilizando cascos para evitar ser identificados.

Este martes, la Policía realizó labores investigativas en la escena del hecho, mientras que los vecinos del barrio denunciaron que los hechos delictivos en la zona se suceden con frecuencia. A pesar de la cercanía de una estación policial, los habitantes aseguran que no se observa patrullaje constante en el sector.

Las autoridades de seguridad activaron un operativo de búsqueda para dar con los autores del atraco.

A continuación, el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD