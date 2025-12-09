Cámaras de seguridad captaron el momento en que cuatro antisociales irrumpieron armados en un surtidor del barrio Magisterio Norte, logrando sustraer Bs 10 mil de las trabajadoras del establecimiento.

El atraco ocurrió la noche del lunes, alrededor de las 19:30, en la estación de servicio ubicada sobre la avenida Banzer, entre el séptimo y octavo anillo. Según testigos, dos de los sujetos llegaron en motocicleta y, tras realizar disparos al aire, intimidaron a las víctimas mientras se cargaba combustible.

Bajo amenazas, las trabajadoras entregaron el dinero en efectivo y los delincuentes huyeron a bordo de dos motocicletas, utilizando cascos para evitar ser identificados.

Este martes, la Policía realizó labores investigativas en la escena del hecho, mientras que los vecinos del barrio denunciaron que los hechos delictivos en la zona se suceden con frecuencia. A pesar de la cercanía de una estación policial, los habitantes aseguran que no se observa patrullaje constante en el sector.

Las autoridades de seguridad activaron un operativo de búsqueda para dar con los autores del atraco.

