Esta es la lista de muertos y heridos tras el accidente ocurrido en la carretera Oruro–Potosí

Según informes preliminares, el siniestro dejó tres personas fallecidas y nueve heridas, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Charles M. Flores

09/12/2025 12:16

Tragedia en la carretera Oruro-Potosí deja 3 muertos y 9 heridos. FOTO: NTV/RED UNO.
Oruro, Bolivia

Escuchar esta nota

Este martes 9 de diciembre, un grave accidente de tránsito se registró en la carretera Oruro-Potosí, cerca de Sevaruyo, cuando un bus de la línea Emperador que viajaba de La Paz a Uyuni se salió de su carril.

Según informes preliminares, el siniestro dejó tres personas fallecidas y nueve heridas, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Personas fallecidas:

Cristian Gualberto Segarra Vergara – Conductor, licencia 8639015 categoría C

Fabiana Cortéz de González – 64 años

Brayan Argandoña Godoy – 26 años

Personas heridas:

Benigno Gutiérrez Palom – 73 años

Aeropajita Jeri de Sanchs – Extranjero

Marilia Jaccoud – 61 años, extranjera

Débora Cesario – 47 años, extranjera

Eloisa Bernardes Caetano – 43 años, extranjera

Siloa Anza Anza – 61 años, extranjera

Rafael Rodríguez Macedo – Extranjero

Francis Leia Da Silva – Extranjera

Eloísa Bernardes – Extranjera

Las autoridades locales se encuentran recopilando información para determinar las causas del accidente.

El reporte oficial de los responsables de tránsito se espera en las próximas horas, mientras familiares de los afectados llegan al lugar para obtener información sobre sus seres queridos.

