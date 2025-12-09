Esta es la lista de muertos y heridos tras el accidente ocurrido en la carretera Oruro–Potosí

Según informes preliminares, el siniestro dejó tres personas fallecidas y nueve heridas, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.
09/12/2025 12:16
Este martes 9 de diciembre, un grave accidente de tránsito se registró en la carretera Oruro-Potosí, cerca de Sevaruyo, cuando un bus de la línea Emperador que viajaba de La Paz a Uyuni se salió de su carril.
Personas fallecidas:
Cristian Gualberto Segarra Vergara – Conductor, licencia 8639015 categoría C
Fabiana Cortéz de González – 64 años
Brayan Argandoña Godoy – 26 años
Personas heridas:
Benigno Gutiérrez Palom – 73 años
Aeropajita Jeri de Sanchs – Extranjero
Marilia Jaccoud – 61 años, extranjera
Débora Cesario – 47 años, extranjera
Eloisa Bernardes Caetano – 43 años, extranjera
Siloa Anza Anza – 61 años, extranjera
Rafael Rodríguez Macedo – Extranjero
Francis Leia Da Silva – Extranjera
Eloísa Bernardes – Extranjera
Las autoridades locales se encuentran recopilando información para determinar las causas del accidente.
El reporte oficial de los responsables de tránsito se espera en las próximas horas, mientras familiares de los afectados llegan al lugar para obtener información sobre sus seres queridos.
