Funcionarios fueron hallados bebiendo en pleno juzgado: cuatro fueron aprehendidos y dos huyeron

El fiscal de materia, Peter Arellano, confirmó este lunes, en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, la aprehensión de cuatro funcionarios del juzgado, mientras que otros dos lograron huir del lugar.

“Son seis personas que fueron sorprendidas por funcionarios de control y fiscalización. Solo cuatro pudieron ser retenidas; las otras dos salieron rápidamente de estos ambientes. Una es secretaría y los otros tres pasantes, pero no descartamos que las otras personas sean funcionarios”, afirmó Arellano.

Sin embargo, el fiscal advirtió que las cámaras de seguridad del lugar podrán coadyuvar en la identificación de las dos personas que abandonaron las oficinas al ser sorprendidas en flagrancia consumiendo bebidas alcohólicas.

Una funcionaria de control del Consejo de la Magistratura al realizar un control de rutina, fue quien se dio cuenta de que algo extraño ocurría y, al evidenciar el consumo de alcohol, dio parte a las autoridades.

“El día viernes, en horas de la noche, a las 21:30 aproximadamente, se tomó contacto con la Fiscalía Departamental Anticorrupción por parte del personal policial del Tribunal Departamental de Justicia, quienes fueron alertados por una funcionaria que realizaba un control de rutina”, afirmó Arellano.

Según los antecedentes del caso, el hecho se suscitó el pasado viernes en el Juzgado Público N.º 12 de Oruro del Tribunal Departamental de Justicia, cuando personal de dicho juzgado fue sorprendido consumiendo bebidas alcohólicas al interior de oficinas públicas.

El caso se encuentra en investigación y se busca identificar a los otros dos implicados.

