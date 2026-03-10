Pofoma interviene mercado cruceño e incauta 129 yacarés y lagartos disecados

La Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) ejecutó un operativo de alto impacto en las inmediaciones del antiguo mercado La Ramada. Los efectivos lograron el secuestro de 129 ejemplares de yacarés y lagartos disecados que eran comercializados de forma ilícita.

El director departamental de Pofoma, el teniente coronel Huáscar Coca, informó que la intervención fue el resultado de minuciosas tareas de inteligencia previa. Según la autoridad, se identificaron puntos estratégicos en la calle Muchirí donde estos animales de diversos tamaños se ofrecían al público.

“Se han desarrollado diferentes actos investigativos en una etapa preliminar de inteligencia. Se han podido identificar ciertos lugares donde estarían comercializando este tipo de animales disecados”, declaró el jefe policial respecto al origen del operativo.

Coca precisó que el caso ya ha sido derivado a las instancias judiciales correspondientes para determinar responsabilidades penales.

"Hemos secuestrado 129 animales entre yacarés y lagartos; el proceso está pasando a conocimiento del Ministerio Público", detalló el uniformado.

Finalmente, la autoridad recordó que estas acciones vulneran la Ley 1333 de Medio Ambiente y la Ley 700 contra el maltrato animal. Estas normativas establecen patrones que pueden ser tipificados como figuras delictivas con penas privativas de libertad en muchos casos.

