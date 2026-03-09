Denuncian que adultos agreden y amenazan de muerte a estudiantes menores de edad

Una jornada escolar terminó en violencia desmedida en la avenida Virgen de Cotoca y tercer anillo, en la capital cruceña, donde cinco estudiantes menores de edad sufrieron una brutal agresión a la salida de su unidad educativa. Lo que inició como un altercado entre dos compañeros escaló a lo sucedido la jornada de hoy, porque en presencia de padres de familia se desató la violencia física contra los alumnos.

La profesora Carla Hinojosa, quien también resultó herida, denunció que los propios padres de uno de los menores involucrados lideraron el ataque.

"Llevaron una turba de gente a golpear a un solo estudiante y sus compañeros tuvieron que intervenir para que no le hagan nada", relató la autoridad con indignación.

La gravedad del asunto trasciende los golpes físicos, ya que los estudiantes de la promoción continúan siendo blanco de intimidaciones constantes.

"Hay amenazas de muerte; los estudiantes las siguen recibiendo", advirtió la directora, exigiendo garantías para precautelar la vida de los jóvenes.

La máxima autoridad del plantel lamentó el rol de los progenitores en este escenario de inseguridad y exigió que se identifique a todos los participantes de la pelea. “Pido que se haga justicia porque no puede ser que los padres apoyemos la violencia y seamos partícipes de que esto pase”, sentenció la funcionaria.

