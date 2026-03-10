Fiscalía confirma activación de “sello rojo” de Interpol para capturar a Sebastián Marset

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que Bolivia mantiene activada la alerta o “sello rojo” de Interpol contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, con el objetivo de lograr su captura a nivel internacional.

Durante una conferencia de prensa, la autoridad explicó que esta notificación internacional fue emitida en coordinación con Interpol y las instituciones de seguridad del país, lo que permite que Marset sea buscado por fuerzas policiales en distintos países del mundo.

“Se ha activado ya el sello rojo para proceder a la captura del señor Sebastián Marset. Este se encuentra con conocimiento de Interpol Francia, es decir, en la base de Interpol a nivel mundial”, señaló Mariaca.

Procesos penales en Bolivia

El fiscal general recordó que Marset enfrenta varios procesos penales en Bolivia, principalmente en el departamento de Santa Cruz, relacionados con delitos vinculados al narcotráfico.

Entre las investigaciones abiertas se encuentran tráfico de sustancias controladas, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, falsedad material y uso de instrumento falsificado.

Uno de los procesos más importantes corresponde al delito de tráfico de drogas, por el cual Marset fue acusado formalmente el 17 de julio de 2025, junto a otras personas presuntamente vinculadas a su organización criminal.

Entre los acusados dentro de ese caso también figura Erland Ibar García, alias “El Colla”.

Fuga en 2023

Las investigaciones se intensificaron luego de que Marset se diera a la fuga en julio de 2023, tras un operativo policial en Santa Cruz.

Desde entonces, las autoridades bolivianas activaron mecanismos internacionales de búsqueda, entre ellos la alerta roja de Interpol, para lograr su captura y posterior extradición.

Coordinación internacional

Mariaca indicó que el Ministerio Público trabaja de manera coordinada con la Policía Boliviana, Interpol y el órgano judicial, con el objetivo de avanzar en los procesos penales y lograr que el narcotraficante responda ante la justicia boliviana.

El sello rojo de Interpol permite que cualquier país miembro pueda localizar y detener provisionalmente al acusado, mientras se tramitan los procedimientos judiciales correspondientes.

