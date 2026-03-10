Santa Cruz: Familia de librecambista asesinado pide investigación transparente

Familiares del señor Marcial Roberto Franco, librecambista que fue asesinado en la zona del Sexto Anillo de la avenida Santos Dumont, llegaron al Ministerio Público para exigir que se realice una investigación imparcial y exhaustiva sobre el crimen.

El abogado de la familia, Rodrigo Góngora, explicó que presentaron un memorial de apersonamiento para poder ser convocados como testigos en la investigación.

“Nos aseguramos de que la familia tenga participación activa en el proceso y que se proporcionen todos los datos necesarios para esclarecer los hechos”, señaló.

Sobre el monto de las pertenencias robadas, Góngora aclaró que la cifra de más de 30 mil dólares que circula en medios es exagerada.

“El monto real es mucho menor. No hemos consultado directamente a la familia por respeto, pero puedo asegurar que la cifra difundida no corresponde a la realidad”, indicó.

El abogado enfatizó que la familia pide que la investigación sea objetiva, clara y libre de presiones externas, ya sea de medios de comunicación o redes sociales, para garantizar que se haga justicia y se determine la verdad de los hechos.

Mira la programación en Red Uno Play