Según reportes preliminares, se presume que el conductor del motorizado habría perdido el control del vehículo, aunque las autoridades continúan investigando las causas exactas del siniestro.
09/12/2025 11:47
Escuchar esta nota
La madrugada de este martes 9 de diciembre, un trágico accidente se registró en la carretera departamental Oruro–Potosí, a la altura de Sevaruyo, cuando un bus de la empresa Emperador, sufrió una salida de vía.
El accidente provocó daños materiales considerables en la estructura del bus y dejó un saldo de tres personas fallecidas y nueve heridas. Los pasajeros que resultaron lesionados fueron trasladados de inmediato al hospital de Challapata, donde reciben atención médica.
Personal policial y de tránsito acudió al lugar para verificar la situación y coordinar la asistencia de emergencia.
Se espera un informe oficial que detalle las circunstancias precisas del accidente y las identidades de las víctimas.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30