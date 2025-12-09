La madrugada de este martes 9 de diciembre, un trágico accidente se registró en la carretera departamental Oruro–Potosí, a la altura de Sevaruyo, cuando un bus de la empresa Emperador, sufrió una salida de vía.

Según reportes preliminares, se presume que el conductor del motorizado habría perdido el control del vehículo, aunque las autoridades continúan investigando las causas exactas del siniestro.

El accidente provocó daños materiales considerables en la estructura del bus y dejó un saldo de tres personas fallecidas y nueve heridas. Los pasajeros que resultaron lesionados fueron trasladados de inmediato al hospital de Challapata, donde reciben atención médica.

Personal policial y de tránsito acudió al lugar para verificar la situación y coordinar la asistencia de emergencia.

Se espera un informe oficial que detalle las circunstancias precisas del accidente y las identidades de las víctimas.

