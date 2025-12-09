Una jornada de trabajo terminó en tragedia el pasado sábado en la aldea de Buangin, Luwu Oriental, Indonesia, cuando el granjero Nurdin, de 57 años, fue atacado y asesinado por una enorme serpiente pitón de aproximadamente siete metros de largo.

Nurdin y su esposa, Fatmah, regresaban a casa alrededor de la 1:00 p.m. tras trabajar en su plantación. Mientras transitaban por un camino rural rodeado de árboles y maleza, la pitón, que estaba oculta, los sorprendió al salir de los arbustos, provocando que ambos cayeran de la motocicleta, según informa El Heraldo de México.

El impacto inicial dejó a Nurdin herido. Inmediatamente, la gigantesca serpiente se abalanzó sobre él, enroscando su cuerpo escamoso para inmovilizarlo y asfixiarlo. Fatmah, presa del pánico, intentó desesperadamente liberar a su esposo, pero la fuerza del reptil era inmensa. Al no conseguirlo, la mujer comenzó a gritar pidiendo auxilio.

Intervención de los vecinos

Alertados por los gritos de Fatmah, varios vecinos de la aldea acudieron rápidamente al lugar. Los residentes, armados con machetes, encontraron a Nurdin totalmente envuelto e inconsciente por la pitón.

Ante la imposibilidad de desenrollar al granjero debido a la fuerza del animal, los vecinos tomaron la dura decisión de cortar a la serpiente con sus machetes para liberar a la víctima. Lamentablemente, los lugareños confirmaron que Nurdin ya no presentaba signos vitales, lo que fue ratificado por los servicios de emergencia que llegaron posteriormente.

Se ha informado que Nurdin y Fatmah no eran residentes permanentes de Buangin. Habían llegado a la región solo para trabajar en la temporada de cultivo, residiendo temporalmente en la aldea de Garkin, y planeaban regresar pronto a su ciudad natal en Siwa, regencia de Wajo.

IMÁGENES SENSIBLES

Mira la programación en Red Uno Play