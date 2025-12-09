Un granjero de 57 años perdió la vida tras ser atacado por una serpiente pitón gigante que lo tiró de su motocicleta.
Una jornada de trabajo terminó en tragedia el pasado sábado en la aldea de Buangin, Luwu Oriental, Indonesia, cuando el granjero Nurdin, de 57 años, fue atacado y asesinado por una enorme serpiente pitón de aproximadamente siete metros de largo.
Nurdin y su esposa, Fatmah, regresaban a casa alrededor de la 1:00 p.m. tras trabajar en su plantación. Mientras transitaban por un camino rural rodeado de árboles y maleza, la pitón, que estaba oculta, los sorprendió al salir de los arbustos, provocando que ambos cayeran de la motocicleta, según informa El Heraldo de México.
El impacto inicial dejó a Nurdin herido. Inmediatamente, la gigantesca serpiente se abalanzó sobre él, enroscando su cuerpo escamoso para inmovilizarlo y asfixiarlo. Fatmah, presa del pánico, intentó desesperadamente liberar a su esposo, pero la fuerza del reptil era inmensa. Al no conseguirlo, la mujer comenzó a gritar pidiendo auxilio.
Intervención de los vecinos
Alertados por los gritos de Fatmah, varios vecinos de la aldea acudieron rápidamente al lugar. Los residentes, armados con machetes, encontraron a Nurdin totalmente envuelto e inconsciente por la pitón.
Ante la imposibilidad de desenrollar al granjero debido a la fuerza del animal, los vecinos tomaron la dura decisión de cortar a la serpiente con sus machetes para liberar a la víctima. Lamentablemente, los lugareños confirmaron que Nurdin ya no presentaba signos vitales, lo que fue ratificado por los servicios de emergencia que llegaron posteriormente.
Se ha informado que Nurdin y Fatmah no eran residentes permanentes de Buangin. Habían llegado a la región solo para trabajar en la temporada de cultivo, residiendo temporalmente en la aldea de Garkin, y planeaban regresar pronto a su ciudad natal en Siwa, regencia de Wajo.
IMÁGENES SENSIBLES
