Cuidador es atacado por un oso en medio de un show en China

En el Zoológico Parque Safari de Hangzhou, China, un oso negro atacó a su cuidador en medio de un show. El vídeo fue captado por uno de los visitantes pero se hizo viral inmediatamente. Algunos internautas defienden al cuidador, mientras que otros rechazan el hecho de que tengan a los animales en cautiverio.



Autoridades del parque informaron que el olor a golosina provocó el ataque, pero que el hombre se encuentra estable, pese a que el oso lo mordió y arañó al cuidador en dos oportunidades.



Desde el zoológico señalaron que se reforzarán los protocolos de seguridad para evitar episodios similares.

El incidente reavivó el debate sobre las condiciones en que se mantienen a los animales en espectáculos públicos, así como el estrés al que pueden verse sometidos durante las exhibiciones.



