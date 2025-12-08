Reto viral casi le cuesta la cara: influencer mexicana sufre graves quemaduras en cumpleaños

Hacer realidad un trend viral sin las precauciones necesarias puede convertirse en un riesgo serio para la salud. Esto lo comprobó la influencer mexicana Arlen Hernández, del podcast La Patrona, quien sufrió quemaduras de primer y segundo grado en la cara al intentar un reto viral.

El incidente ocurrió durante la celebración de su cumpleaños. El reto consistía en poner una cucharada de polvo inflamable en la boca y soplar las velas de la torta para crear una llamativa llamarada. Sin embargo, en cuestión de segundos, la dinámica se salió de control y provocó lesiones graves.

Arlen compartió su experiencia a través de un video en Instagram, con el objetivo de advertir sobre los peligros de replicar tendencias sin supervisión. La influencer relató:

“Tengo quemaduras de primer y segundo grado. Me quedé sin pestañas y sin cejas”.

Especialistas alertan que este tipo de material inflamable puede causar daños graves en segundos, por lo que nunca debe manipularse sin la presencia de expertos.

La tendencia se popularizó principalmente en TikTok, al mostrar un efecto visual impresionante y diferente al típico festejo de cumpleaños. Sin embargo, su aparente facilidad es engañosa y puede generar accidentes serios.

Arlen Hernández concluyó con un mensaje de concientización:

“Debes tener expertos cuando quieras realizar algo que hagas en internet, por más maravilloso y fácil que se vea ahí”.

