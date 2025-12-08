Influencer asesinada y escondida en maleta: la investigación revela detalles escalofriantes

Una autopsia ha revelado nuevos detalles sobre las espeluznantes circunstancias de la muerte de la influencer austriaca Stefanie Pieper, cuyo cuerpo fue encontrado en una maleta en un bosque de Eslovenia, informó People.

Según la Fiscalía de Graz, la autopsia determinó que la víctima había sido sometida a violencia antes de su muerte. No obstante, las autoridades señalaron que no se puede proporcionar más información por el momento, ya que la investigación continúa en curso. El principal sospechoso, el exnovio de Pieper, permanece bajo custodia.

Durante la pesquisa, la policía también detuvo brevemente a dos familiares del acusado tras recibir indicios de su posible implicación, aunque luego fueron liberados.

Pieper, de 31 años, fue vista por última vez la madrugada del 23 de noviembre cuando regresaba a su hogar en Graz después de una fiesta. La policía inició la búsqueda tras no presentarse a una sesión de fotos programada al día siguiente. Testigos relataron haber escuchado una discusión acalorada en su domicilio alrededor de las 8 de la mañana y observaron a un hombre salir con lo que parecía ser una alfombra al hombro.

El exnovio de la influencer, de aproximadamente 30 años, fue arrestado en Eslovenia como principal sospechoso luego de, presuntamente, prender fuego a su vehículo en un casino cerca de la frontera con Austria. Fue extraditado a Austria y confesó el crimen el 28 de noviembre, indicando a la policía dónde localizar el cuerpo de la víctima. Finalmente, las autoridades eslovenas recuperaron su cuerpo dentro de una maleta enterrada en un bosque.

