¡Terrible tragedia! Chofer murió al chocar con un camión que llevaba equipos para el show de Shakira

En medio del dolor, familiares y amigos despidieron este domingo a Eduardo Gerling, el argentino que murió tras chocar de frente con un camión que trasladaba equipos para el show de Shakira en Uruguay.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 202, cuando la camioneta que conducía el hombre de 50 años impactó contra un camión de logística de la empresa Mirthans, que llevaba los equipos de sonido desde Montevideo hacia Buenos Aires.

Gerling, oriundo de Concordia, Entre Ríos, sufrió heridas gravísimas. Fue trasladado de urgencia al hospital de Cardona, donde finalmente falleció. Su muerte sacudió a su ciudad natal, donde era muy querido y conocido por todos.

Apodado “El Gaucho”, Eduardo era una presencia constante en el barrio. Tras confirmarse la noticia, las redes se llenaron de mensajes de despedida cargados de amor, nostalgia y dolor.

“Hoy es un día difícil, cargado de emociones. Qué tristeza me causa perderte, Eduardito… En paz descanses, acá seguimos celebrando tu vida”, escribió una de sus amigas, junto a varias fotos juntos.

Otros recordaron su compañerismo y su forma de ser: “Tan buena persona, amigo, compañero de rutas. En mi momento más difícil, me acompañaste todo el día”, publicó un vecino. “Trabajó en una pizzería cerca de casa y no había noche que no charláramos. Buen tipo, siempre hablando de viajes”, escribió otro.

La partida de “El Gaucho” dejó un vacío enorme en quienes compartieron su vida, sus historias y sus madrugadas de charla.

Mira la programación en Red Uno Play