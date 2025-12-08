Rumbo al repechaje: Bolivia y México negocian un amistoso para enero

La Selección de Bolivia podría enfrentar a México en enero del próximo año, aunque la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) aún no emitió ninguna posición oficial al respecto. Según información de la cadena internacional ESPN, existen conversaciones avanzadas entre ambas federaciones para organizar el encuentro, que formaría parte de la preparación de La Verde para el repechaje de marzo en Monterrey.

ESPN detalló que México está planificando una gira internacional con futbolistas de la Liga MX y que tiene a Bolivia y Panamá como principales opciones. El objetivo de la Federación Mexicana es cumplir con la solicitud del técnico Javier Aguirre, quien pidió enfrentar a rivales en “ambientes adversos” de Centroamérica o Sudamérica como parte del proceso hacia el Mundial 2026.

Sin embargo, la logística ha sido complicada. Se esperaba que selecciones como Costa Rica estuvieran en el repechaje, lo que facilitaría la organización de amistosos, pero los clasificados resultaron ser equipos caribeños cuyos jugadores militan mayoritariamente en Europa, haciendo inviable programar partidos en enero. Por esa razón, México reactivó negociaciones con Bolivia y Panamá como alternativas viables.

De no concretarse estos compromisos, México buscaría dos amistosos ante clubes o representativos que puedan exigir al equipo de Aguirre. La preparación adquiere mayor relevancia luego de conocerse los rivales del Tri en la Copa del Mundo, donde enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y un tercer seleccionado que saldrá del repechaje de la UEFA.

La cadena recordó además que en enero de 2025 México realizó una gira similar enfrentando a River Plate y al Internacional de Porto Alegre, experiencia que permitió descubrir jóvenes talentos que hoy compiten por un cupo mundialista.

Por el momento, Bolivia mantiene expectativa sobre la posibilidad del amistoso, pero la FBF aún no ha emitido confirmación oficial.

