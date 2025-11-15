Chile frenó en seco la racha de Rusia y le ganó 2-0 en su propio estadio

Una aguerrida selección chilena sorprendió este sábado a Rusia (0-2) en un partido amistoso en el que La Roja no demostró un juego brillante, pero defendió bien y aprovechó los errores de su rival en la salida del balón.

Con esta victoria, el equipo latinoamericano rompió además una racha de 18 partidos invicto de los rusos, que no perdían desde septiembre de 2023.

La era de Nicolás Córdova en el banquillo arrancó con buena nota. No sólo ganó, sino que Tapia, delantero del Sao Paulo, marcó su primer gol con la camiseta nacional.

De esta forma, La Roja allana el camino hacia un futuro renovado, sin representantes de la generación dorada y con dos victorias en sendos amistosos, tras una decepcionante eliminatoria mundialista.

Córdova, que no se sentó en el banquillo en el reciente amistoso ante Perú (2-1) para dirigir a los juveniles en el Mundial, sorprendió al dejar en el banquillo al delantero del Derby County, Ben Brereton.

Mientras tanto, el ruso Valeri Karpin pareció tomarse más en serio a Chile que a los peruanos, ante los que el equipo eslavo no pasó del empate (1-1).

Además de apostar por un delantero más móvil como Tiukavin, sustituyó en la portería a Safónov, el guardameta del PSG que falló el martes en el gol del empate de Valera.

Los chilenos no se arredraron pese a jugar en el balneario de Sochi, a orillas del mar Negro, a más de 14.000 kilómetros de Santiago. Trabaron el partido desde el primer minuto.

De hecho, Tapia recibió tarjeta a los cinco minutos y el ruso Oblyakov tuvo que abandonar el campo a los 25 minutos tras que Altamirano le hiciera la cama.

Con todo, Vigouroux, el portero del Swansea, tuvo que emplearse a fondo dos veces a los diez minutos para evitar el tanto local.

La Roja no empezó a desperezarse hasta poco antes de la media hora, pero poco fue suficiente.

El central del CSKA y referente defensivo de la selección eslava, Diveyev, se equivocó en la salida del balón, que interceptó Pizarro.

Seguidamente, Tapia recibió el pase de Altamirano, aguantó la tarascada del propio Diveyev y disparó con zurda ante la salida desesperada del portero ruso. El balón golpeó en la parte interior del poste izquierdo y terminó en el fondo de la red (min. 36).

Con la alegría chilena y la frustración rusa concluyó el primer tiempo.

Rusia intensificó su presión tras el descanso. Vigouroux tuvo que evitar el gol en una jugada de la estrella del Mónaco, Golovín, quien asistió a Tiukavin. El despeje de Maripán iba directo a portería.

En justicia, Chile debió ser premiado con un penalti por una mano clara de Umiárov a los 64 minutos tras un disparo de Pizarro. El árbitro no lo sancionó —no había VAR— y amonestó a Maripán por protestar.

Glushakov, internacional del Zenit, no se rindió, y un potente disparo suyo desde 25 metros fue devuelto por el larguero a los 72 minutos, en la última gran ocasión local.

Los eslavos volvieron a errar en la salida del balón. Un grave fallo dejó la pelota servida para Ben Brereton, que la empujó ante la salida del guardameta ruso (min. 76).

El resto del partido fue un querer y no poder de los rusos, que no disputan partidos oficiales desde 2021 debido a su exclusión por la guerra en Ucrania.

Unos 150 aficionados chilenos celebraron la victoria en Rusia, país donde en 2017 ya disputaron la Copa Confederaciones, en la que cayeron en la final ante Alemania.

La selección chilena no regresará aún a su país, ya que el martes enfrentará nuevamente a Perú en un amistoso en el estadio Fisht.

Ficha técnica

0 – Rusia: Agkatsev; Krugovói, Diveyev, Lukin (Litvínov, min. 86), Bevéyev; Oblyakov (Batrakov, min. 25), Kislyak (Serguéyev, min. 86), Fomin (Umiárov, min. 59); Glushenkov, Golovín (Glebov, min. 59) y Tiukavin (Komlichenko, min. 59).

2 – Chile: Vigouroux; Hormazábal, Kuscevic, Maripán, Suazo; Echeverría (Arce, min. 85), Pizarro (Loyola, min. 74), Román (Gutiérrez, min. 88); Osorio (Salinas, min. 85), Tapia (Ben Brereton, min. 59) y Altamirano (Cepeda, min. 59).

Goles: 0-1, min. 36: Tapia. 0-2, min. 76: Ben Brereton.

Árbitro: Firdavs Norsafarov (UZB). Amonestó a Tapia, Fomin, Maripán, Román y Pizarro.

Incidencias: Partido disputado en el estadio Fisht de Sochi (mar Negro), con capacidad para 45.000 espectadores.

EFE

Mira la programación en Red Uno Play