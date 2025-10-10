Bolivia mide hoy su potencial ante la mundialista Jordania, en un amistoso en Estambul

La selección boliviana, que en marzo se jugará en el repechaje su presencia en un Mundial más de tres decenios después, medirá su potencial ante la mundialista Jordania, que ya ha asegurado su presencia en la cita de 2026, en un amistoso que se disputará en el estambulí estadio Recep Tayyip Erdoğan.



El plantel dirigido por el marroquí Jamal Sellami hizo historia al lograr una inédita clasificación al Mundial tras asegurar el segundo puesto del Grupo B asiático de la fase de clasificación en junio pasado.



Desde entonces, los 'Nashama' (valientes) disputaron otros dos amistosos, uno que acabó sin goles ante Rusia y otro en el que venció por 3-0 a República Dominicana, y tras medirse con Bolivia, su siguiente rival será Albania.



Para el encuentro contra la Verde suramericana, es probable que Sellami incluya en el equipo titular a los delanteros internacionales Musa Al-Taamari, del Rennes francés, y a Yazan Al-Naimat, del Al-Arabi catarí.



Por su parte, Bolivia tomará este partido como el inicio de su preparación hacia la repesca que entregará otros dos cupos al Mundial en un hexagonal intercontinental que se disputará en marzo próximo en México.



El último encuentro disputado por la Verde fue la fecha final de las eliminatorias suramericanas, en la que venció por 1-0 a la pentacampeona Brasil, lo que le permitió sumar 20 unidades y quedar séptima, asegurando su participación en el hexagonal para la repesca.



El boliviano Óscar Villegas convocó a 25 jugadores para enfrentar a Jordania y posteriormente a Rusia, entre los que está el goleador internacional Miguel Terceros, que quedó segundo en la tabla de artilleros de la clasificatoria suramericana junto al colombiano Luis Díaz, ambos con 7 anotaciones, una menos que el argentino Lionel Messi.



También destaca en la convocatoria el joven Marcelo Timorán, que a sus 19 años milita en el Córdoba de la segunda división española.



Es probable que Villegas incluya entre los titulares a Miguelito, al guardameta Carlos Lampe y a los también internacionales Gabriel Villamil, de la Liga de Quito, y Enzo Monteiro, del FK Auda letón.



La Verde perdió por una lesión al defensor Lucas Macazaga, del Leganés español, y en su lugar fue llamado José Martines, del búlgaro CSKA 1948.



Alineaciones probables:



Jordania: Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Mohammad Abualnadi, Mohammad Abu Hashish, Yousef Abu Al-Jazar; Adham Al Quraishi, Amer Jamous, Nizar Al Rashdan, Muhannad Abu Taha; Musa Al-Taamari y Yazan Al-Naimat.



Seleccionador: Jamal Sellami.



Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, Diego Arroyo, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuéllar, Gabriel Villamil, Robson Matheus, Ervin Vaca, Miguel Terceros; y Enzo Monteiro.

