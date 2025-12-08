La confesión más dura de Neymar: "No tenía fuerzas para levantarme solo"

Neymar atravesó uno de los momentos más complejos de su carrera, marcado por una fuerte crisis emocional y psicológica. Sin embargo, en los últimos días se convirtió en la figura determinante del Santos, equipo al que ayudó a escapar del descenso y a asegurar un cupo en la próxima Copa Sudamericana.

El jugador explicó que la situación se agravó tras la caída ante Flamengo, cuando el nivel de críticas lo superó completamente.

“Luego del partido ante Flamengo, recibí demasiadas críticas. Cuando se trata de mí, siempre se pasan un poco del límite. Pero esta vez fue la primera en la que pedí ayuda, en la que mi estado emocional llegó al suelo. No tenía fuerzas para levantarme solo…”, confesó.

Neymar destacó el rol fundamental de su entorno más cercano en su recuperación.

“Mi entrenador, mis compañeros y mi familia fueron demasiado importantes en este momento, para ayudar a levantarme. Así que les agradezco a todos, porque, si no fuera por ellos, creo que no tendría fuerzas para volver”, afirmó.

El brasileño también señaló que ya había recurrido a terapia anteriormente, aunque por otras razones.

“Yo ya había hecho terapia hace un tiempo, pero no fue porque estuviera mal, era porque yo quería una autoayuda. Pero esta vez fue la primera vez que mi estado emocional llegó a cero”, explicó.

Finalmente, admitió que, pese a su fortaleza habitual, esta crisis lo sobrepasó:

“Confieso que soy muy fuerte emocionalmente, que aguanto mucho... pero esta vez ya no aguanté”.

Según Globo Esporte TV, su recuperación coincidió con su mejor versión en la cancha, donde sus goles, asistencias y liderazgo impulsaron al Santos hacia la salvación y una clasificación internacional que parecía inalcanzables semanas atrás.

