Neymar vuelve a jugar tras casi dos meses y el Santos empata 1-1 contra Fortaleza

El Santos sumó solo un punto en casa tras empatar 1-1 este sábado contra Fortaleza, en un partido que estuvo marcado por el regreso de Neymar al campo, tras casi dos meses de baja por lesión.



Con este resultado, el Santos de Juan Pablo Vojvoda queda decimosexto y roza la zona de descenso, mientras que el Fortaleza de Martín Palermo no levanta cabeza y queda dos lugares más atrás.



El Santos no pudo aprovechar la inyección de moral que significó el regreso de su jugador más importante tras 48 días de baja, y solo consiguió empatarle al Fortaleza, que comenzó ganando a los 35 minutos con un tanto de Adam Bareiro.



A los 74, un centro de Adonís golpea a Bruno Pacheco, quien desvía la pelota hacia el arco y emparda el partido con un gol en contra.



El diez del 'Peixe' entró a mitad del segundo tiempo tras más de un mes y medio alejado de las canchas por una lesión en el muslo que sufrió durante un entrenamiento.



Su última vez fue en la fecha 23 del Campeonato Brasileño, el 14 de septiembre, cuando Santos empató 1-1 con el Atlético Mineiro.



Desde su operación de ligamento cruzado en octubre de 2023, Neymar ha tenido dificultades para recuperar su mejor nivel.



Tras su retorno al Santos, en enero de este año, el delantero de 33 años continuó sufriendo diversas lesiones y molestias que lo mantuvieron alejado de la titularidad e incluso le costaron sus convocatorias a la selección brasileña.



En los otros partidos de la jornada, Cruzeiro venció por 3-1 a Vitoria, con goles de Kaio Jorge y Keny Arroyo.



Con este resultado, el equipo se consolida en tercer lugar con 60 unidades y acorta distancia con Palmeiras y Flamengo, que, con dos partidos menos, acumulan 62 y 61 puntos, respectivamente.



Flamengo cerrará la ronda de este sábado contra Sport Recife, que permanece en la base de la tabla con solo 17 puntos. EFE



Mira la programación en Red Uno Play