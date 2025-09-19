El calvario no termina: Neymar vuelve a lesionarse y será baja en el Santos para el clásico paulista

Neymar fue descartado del clásico entre Santos y São Paulo, a disputarse este domingo 21 de septiembre a las 19:30 (hora de Bolivia) por la fecha 24 del Campeonato Brasileño. El delantero sufrió una lesión en el músculo recto femoral del muslo derecho y no podrá estar en Vila Belmiro, segùn reportan medios de comunicación de Brasil como SBT.

El problema físico apareció el jueves tras una práctica en el CT Rei Pelé y fue confirmado este viernes con estudios de imagen. La molestia es más que un edema, lo que genera incertidumbre sobre el tiempo de recuperación del número 10.

Ante su ausencia, el técnico Juan Pablo Vojvoda apostará por el regreso de Benjamín Rollheiser para reforzar el ataque, acompañado por Guilherme y Lautaro Díaz. En el mediocampo, la base estaría conformada por João Schmidt, Zé Rafael y Victor Hugo.

Otro detalle es la situación del arquero Gabriel Brazão, quien usará una máscara protectora tras una lesión en la cabeza. Aunque no entrenó en la semana, volvió a la actividad este viernes y se perfila como titular.

El once probable de Santos sería: Gabriel Brazão (Diógenes); Mayke, Adonis Frías (Alexis Duarte), Luan Peres y Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Rollheiser y Victor Hugo; Guilherme y Lautaro Díaz. El Peixe volverá a la cancha el 28 de septiembre frente a Red Bull Bragantino, cuando Neymar podría reaparecer si su evolución es favorable.

Mira la programación en Red Uno Play