Así reaccionó una streamer que transmitía en vivo cuando se sintió el sismo en Perú | VIDEO

El sismo de magnitud 6.0, con epicentro frente a Chimbote, quedó registrado en una transmisión en vivo que se viralizó en redes sociales.

Red Uno de Bolivia

28/12/2025 12:17

Perú

Un sismo de magnitud 6.0, cuyo epicentro se ubicó frente a la ciudad de Chimbote, en la región Áncash, sacudió la noche del sábado a Lima y varias ciudades del norte del Perú, dejando personas con heridas leves y daños materiales, según reportes oficiales y medios locales.

El movimiento telúrico quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral, luego de que una streamer captara en tiempo real la intensidad del temblor mientras realizaba una transmisión en vivo.

En las imágenes se percibe el fuerte remezón y la reacción de sorpresa y temor de la joven, reflejando la magnitud del evento.

 

 

 

El sismo se sintió en varias regiones

De acuerdo con la información preliminar, el sismo se registró a las 21:51 horas del sábado (02:51 GMT del domingo) y fue percibido con fuerza en Lima, además de otras regiones como Cajamarca, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Amazonas, San Martín, Junín, Pasco, Huánuco y Ucayali.

Las autoridades indicaron que el movimiento causó daños en viviendas y otras infraestructuras, mientras que varias personas resultaron con lesiones leves, principalmente por caídas o golpes durante la evacuación preventiva.

 

