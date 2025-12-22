Neymar atraviesa un nuevo obstáculo físico en una etapa decisiva de su carrera. El delantero fue sometido a una artroscopia en la rodilla izquierda con el objetivo de aliviar los dolores provocados por una lesión de menisco que arrastraba desde hace varios meses, una situación que vuelve a poner en duda su participación en el Mundial 2026.

La intervención se realizó en Belo Horizonte y estuvo a cargo del médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, quien ya había seguido de cerca otras lesiones del futbolista. Esta nueva operación se suma a antecedentes recientes, como las cirugías por fracturas en el metatarso, que han limitado su continuidad en los últimos años.

“Vamos a hacer lo posible y lo imposible por ganar el mundial, os lo prometo. En julio podéis echarme toda la culpa a mí si no lo ganamos. Ancelotti hermano ayúdame por favor”, expresó el brasileño a un medio de Brasil.

Pese a las molestias, Neymar fue una de las piezas importantes en la recuperación deportiva del Santos en el Brasileirão. En sus últimas presentaciones, el atacante aportó goles y asistencias que ayudaron al equipo a alejarse de la zona de descenso, mostrando destellos de su jerarquía incluso en medio del dolor.

El panorama, sin embargo, no solo es incierto desde lo físico. Su vínculo contractual con Santos finaliza a fin de año y, aunque se maneja la posibilidad de una renovación corta, todavía no hay una definición oficial sobre el club en el que retomará la actividad una vez superada la recuperación.

Mientras avanza su rehabilitación, Neymar también dejó un mensaje dirigido al seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, destacando su experiencia y liderazgo. Con 33 años, el astro sabe que el tiempo y las lesiones juegan en su contra, pero mantiene intacta la ambición de llegar a su último gran desafío: conducir a la ‘Canarinha’ nuevamente a lo más alto del fútbol mundial.

