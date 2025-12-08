Neymar salvó del descenso al Santos y lo clasificó a la Copa Sudamericana

Santos encontró alivio en la última jornada del Brasileirao al imponerse por 3-0 a Cruzeiro, resultado que no solo le garantizó la permanencia en la primera división, sino que también le abrió las puertas de la próxima Copa Sudamericana. El triunfo significó un doble premio para un equipo que recién esta temporada había regresado a la máxima categoría tras caer por primera vez a la Serie B hace dos años y su líder fue Neymar quien en los últimos partidos fue pieza clave anotando goles y asistiendo.

El conjunto paulista se mostró superior de principio a fin ante un Cruzeiro ya clasificado a la Copa Libertadores, que no presentó demasiada resistencia. Santos encaminó el partido desde el minuto 26, cuando abrió el marcador y comenzó a asegurar una permanencia que se le había escapado durante casi todo el año debido a la difícil adaptación tras su retorno a la élite.

El equipo venía de una derrota frente a Flamengo semanas atrás, un golpe que afectó profundamente en lo emocional a Neymar, quien reveló haber solicitado apoyo psicológico por primera vez.

“Cuando se trata de mí, siempre se pasan un poco del límite. Esta vez pedí ayuda, ya no tenía fuerzas para levantarme solo”, confesó.

El futbolista destacó el respaldo recibido en ese periodo:

“Mi entrenador, mis compañeros y mi familia fueron fundamentales para ayudarme a levantarme. Ya había hecho terapia antes, pero por autoayuda, no porque estuviera mal. Esta vez, mi estado emocional llegó a cero. Aguanto mucho, pero no pude más”.

Con la permanencia asegurada y el regreso a competiciones internacionales, Santos cierra una temporada cargada de tensión, sufrimiento y, finalmente, recompensa.

