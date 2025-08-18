Video: Así fue el llanto desconsolado de Neymar tras la peor derrota de su carrera (6-0)

Se trata de la peor derrota que ha sufrido el astro en toda su carrera como futbolista, y como nunca antes había pasado, se vio a Neymar romper en llanto la noche de este domingo, luego de que su equipo, el Santos sufriera la peor goleada de su historia 0-6 ante el Vasco da Gama por el Campeonato Brasileño.

Cuando el partido terminó, Neymar se fue al piso y abandonó el campo entre lágrimas y tapando su rostro con la camiseta.

"Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida", afirmó luego el exjugador del Barcelona y del PSG.

Otro hecho que llamó la atención, fue la rescisión del contrato del técnico Cleber Xavier del Santos, pocos minutos después de la goleada.

El 0-6 es la mayor goleada que el Vasco le ha propinado al Santos en 98 años de disputas entre ambos clubes y la mayor paliza sufrida por el equipo de Pelé como anfitrión en juegos por el Campeonato Brasileño.

La derrota dejó al Santos en el puesto decimoquinto de la clasificación, con 21 puntos y un partido más, en la mira de los clubes que intentan de salir de entre los cuatro últimos, que son castigados con el descenso.

