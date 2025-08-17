TEMAS DE HOY:
La gran batalla

¡Ya están listos! Ellos son los famosos y academias de la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’

Los equipos ya empezaron los ensayos y se preparan arduamente para su debut en el programa estreno del lunes 18 de agosto.

Silvia Sanchez

16/08/2025 22:01

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Cada vez faltan menos horas para el gran inicio de la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’, y es que, a lo largo de esta última semana, empezamos a conocer a cada uno de los participantes.

Recibimos muchas sorpresas y llegaron personajes bastante esperados y ovacionados por el público, tanto de la pantalla grande como de las redes sociales.

Los famosos ya conocieron a sus academias de baile y empezaron con los ensayos para su debut en el programa estrenos del lunes 18 de agosto.

A continuación, te presentamos a los famosos de esta nueva temporada:

  • Diego Paredes y la academia ‘Vibra Dance’

Foto Red Uno
Foto Red Uno

  • Gato Pozo y la academia ‘Style Bolivia’

Foto Red Uno
Foto Red Uno

  • Juandy y la academia ‘Legacy’

Foto Red Uno
Foto Red Uno

  • Luz López y la academia ‘The Hooligans’

Foto Red Uno
Foto Red Uno

  • Marcela Palacios y la academia ‘Sport Dance’

Foto Red Uno
Foto Red Uno

  • Ezequiel Serres y la academia ‘Bamboleo’

Foto Red Uno
Foto Red Uno

  • Iribel Méndez y la academia ‘Fusión Dance’

Foto Red Uno
Foto Red Uno

  • Nimeyra Flores y la academia ‘Evolution Team’

Foto Red Uno
Foto Red Uno

  • Génesis y la academia ‘Factory’

Foto Red Uno
Foto Red Uno

  • Sisi y la academia ‘Passion Dance Bolivia’

Foto Red Uno
Foto Red Uno

  • Basti y la academia ‘Dancer Company’

Foto Red Uno
Foto Red Uno

  • Cisco Moreno y la academia ‘Bolivia Dance’

Foto Red Uno
Foto Red Uno

  • Ornella Arredondo y la academia ‘Divertimento’

Foto Red Uno
 
Foto Red Uno

  • Alvinich y la ‘Academia Artística CCM’

Foto Red Uno
Foto Red Uno

  • Ronald Valverde y la academia ‘Royalty Crew’

Foto Red Uno
Foto Red Uno

  • Rodrigo Giménez y la academia ‘Fire Steps’

Foto Red Uno
Foto Red Uno

La imperdible noche arranca este lunes 18 de agosto a partir de las 20:45, no olvides conectarte a la señal abierta de Red Uno y seguirnos mediante todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ni un solo detalle del programa.

 

