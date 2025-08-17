¡Ya están listos! Ellos son los famosos y academias de la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’

Cada vez faltan menos horas para el gran inicio de la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’, y es que, a lo largo de esta última semana, empezamos a conocer a cada uno de los participantes.

Recibimos muchas sorpresas y llegaron personajes bastante esperados y ovacionados por el público, tanto de la pantalla grande como de las redes sociales.

Los famosos ya conocieron a sus academias de baile y empezaron con los ensayos para su debut en el programa estrenos del lunes 18 de agosto.

A continuación, te presentamos a los famosos de esta nueva temporada:

Diego Paredes y la academia ‘Vibra Dance’

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Gato Pozo y la academia ‘Style Bolivia’

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Juandy y la academia ‘Legacy’

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Luz López y la academia ‘The Hooligans’

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Marcela Palacios y la academia ‘Sport Dance’

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Ezequiel Serres y la academia ‘Bamboleo’

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Iribel Méndez y la academia ‘Fusión Dance’

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Nimeyra Flores y la academia ‘Evolution Team’

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Génesis y la academia ‘Factory’

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Sisi y la academia ‘Passion Dance Bolivia’

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Basti y la academia ‘Dancer Company’

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Cisco Moreno y la academia ‘Bolivia Dance’

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Ornella Arredondo y la academia ‘Divertimento’

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Alvinich y la ‘Academia Artística CCM’

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Ronald Valverde y la academia ‘Royalty Crew’

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Rodrigo Giménez y la academia ‘Fire Steps’

Foto Red Uno

Foto Red Uno

La imperdible noche arranca este lunes 18 de agosto a partir de las 20:45, no olvides conectarte a la señal abierta de Red Uno y seguirnos mediante todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ni un solo detalle del programa.

Mira la programación en Red Uno Play