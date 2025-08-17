¡Ya están listos! Ellos son los famosos y academias de la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’

Los equipos ya empezaron los ensayos y se preparan arduamente para su debut en el programa estreno del lunes 18 de agosto.
16/08/2025 22:01
Cada vez faltan menos horas para el gran inicio de la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’, y es que, a lo largo de esta última semana, empezamos a conocer a cada uno de los participantes.
Recibimos muchas sorpresas y llegaron personajes bastante esperados y ovacionados por el público, tanto de la pantalla grande como de las redes sociales.
Los famosos ya conocieron a sus academias de baile y empezaron con los ensayos para su debut en el programa estrenos del lunes 18 de agosto.
A continuación, te presentamos a los famosos de esta nueva temporada:
La imperdible noche arranca este lunes 18 de agosto a partir de las 20:45, no olvides conectarte a la señal abierta de Red Uno y seguirnos mediante todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ni un solo detalle del programa.
