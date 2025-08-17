TEMAS DE HOY:
Deportes

¡Bronce para Bolivia! El cruceño Juan Pablo Montalvo brilla en los Juegos Panamericanos Junior

[Video] El deportista boliviano venció al portorriqueño Ian Tavarez en la categoría -80 Kg de Taekwondo.

Silvia Sanchez

16/08/2025 21:29

Foto Asociación Departamental de Taekwondo
Paraguay

Juan Pablo Montalvo, el deportista cruceño de Taekwondo, logró ganar la medalla de bronce en la categoría -80 Kg masculino, premió que obtuvo tras ganar al portorriqueño Ian Tavarez en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

El evento deportivo se realizó en Paraguay, donde Montalvo contó con el apoyo y ovación del público asistente.

De acuerdo a la información brindada por la Asociación Departamental de Taekwondo de Santa Cruz, el joven deportista cruceño, perdió el combate con su par de Brasil, hecho que lo llevó a repechaje y logró convertirse en el ganador de la medalla de bronce.

Gracias al logro de Montalvo, Bolivia obtuvo una nueva victoria y medalla, que se suma a la de oro, que logró Esteban Mayer en la disciplina de Esgrima.

Seguidores y deportistas, felicitaron a los jóvenes y talentosos deportistas bolivianos.

 

