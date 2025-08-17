¡Bronce para Bolivia! El cruceño Juan Pablo Montalvo brilla en los Juegos Panamericanos Junior

Juan Pablo Montalvo, el deportista cruceño de Taekwondo, logró ganar la medalla de bronce en la categoría -80 Kg masculino, premió que obtuvo tras ganar al portorriqueño Ian Tavarez en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

El evento deportivo se realizó en Paraguay, donde Montalvo contó con el apoyo y ovación del público asistente.

De acuerdo a la información brindada por la Asociación Departamental de Taekwondo de Santa Cruz, el joven deportista cruceño, perdió el combate con su par de Brasil, hecho que lo llevó a repechaje y logró convertirse en el ganador de la medalla de bronce.

Gracias al logro de Montalvo, Bolivia obtuvo una nueva victoria y medalla, que se suma a la de oro, que logró Esteban Mayer en la disciplina de Esgrima.

Seguidores y deportistas, felicitaron a los jóvenes y talentosos deportistas bolivianos.

