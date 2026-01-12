¡Luto en el deporte! Muere el exfutbolista y exentrenador francés Rolland Courbis, a los 72 años

París, 12 ene (EFE)

El antiguo jugador y entrenador Rolland Courbis, toda una institución en el fútbol francés por su larga y a veces controvertida carrera, ha muerto a los 72 años, anunció este lunes el grupo de medios RMC Sport, en el que colaboraba como comentarista y consultor, su ocupación en los últimos años.

Courbis nació el 12 de agosto de 1953 en Marsella y, pese a haber vivido una parte importante de su vida fuera de esa ciudad, conservaba un marcado acento de allí, lo que era una de las marcas identificativas del personaje.

Como futbolista, en esa ciudad se formó y su primer contrato profesional fue con el Olympique de Marsella (OM), con el que consiguió el campeonato de Francia en 1972 y de donde se fue sin embargo muy joven ese mismo año al Ajaccio de Córcega, y, una temporada más tarde, al Olympiakos griego.

Volvió a Francia en 1974 con el Sochaux y luego vistió también la camiseta del Mónaco, con el que consiguió dos nuevos títulos de campeón de Francia, en 1978 y 1982, antes de terminar su carrera en el Tolón.

Rápidamente se reconvirtió en entrenador y, durante prácticamente 35 años, estuvo al frente del banquillo de casi una veintena de clubes, entre ellos el Tolón, el Girondins de Burdeos y el Olympique de Marsella, con el que llegó hasta la final de la Copa de la UEFA en 1999.

Su carrera futbolística se vio manchada por varios asuntos financieros que se tradujeron en condenas de prisión por facturas falsas en 1995 y por fraude fiscal en 1997 en el caso de la 'caja negra' del Tolón, así como por apropiación indebida en otro dossier sobre las cuentas del OM. EFE

