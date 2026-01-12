Intentó salvar su mercadería: muere hombre en incendio en Santa Cruz; el fuego se originó en un depósito

Un incendio registrado el 10 de enero en el barrio Los Tusequis, zona norte de Santa Cruz, terminó con la vida de un hombre de 56 años y movilizó a varias unidades de bomberos de la Policía Mayor para sofocar las llamas.

Según el mayor de la Policía de Bomberos, Carlos Canaviri, encargado de las operaciones, “al momento de atender la emergencia, encontramos el cuerpo sin vida de la persona a escasos cinco metros de la puerta del depósito”.

La víctima fue identificada como Xuán, ciudadano de la República Popular de China, quien residía en el inmueble afectado.

Canaviri explicó que Xuán, al percatarse del incendio, intentó ingresar al depósito para rescatar su mercadería: “Lamentablemente, perdió la vida en el intento. Este caso nos recuerda que en incendios siempre hay que priorizar la vida sobre lo material”.

Sobre el origen del incendio, el mayor señaló que las investigaciones continúan: “Estamos a la espera del requerimiento del fiscal asignado al caso para poder procesar el lugar del hecho y determinar la causa del incendio. Hasta el momento, los indicios preliminares descartan el uso de velas o incienso".

Canaviri hizo un llamado a la población para extremar precauciones: “Lo más peligroso no es el fuego, sino los gases tóxicos que se generan. Muchos, como el monóxido de carbono, son incoloros e inoloros y pueden causar la pérdida de conocimiento y la muerte”.

Fuego consume un camión

El fin de semana también se registró otro incendio en un camión de alto tonelaje estacionado en un depósito de la aduana, en la avenida Virgen de Cotoca, que provocó únicamente daños materiales.

Sobre este hecho, Canaviri señaló: “El vehículo no estaba en funcionamiento ni había personas al interior; se sospecha que el incendio pudo ser originado por un problema eléctrico. El propietario realizará la solicitud para que se investigue oficialmente”.

