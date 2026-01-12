¿Qué presuntas irregularidades llevaron a la detención preventiva del exministro Édgar Montaño?

La justicia en La Paz determinó la detención preventiva del exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, por cuatro meses en la cárcel de San Pedro, en el marco de un proceso penal por presuntas irregularidades en la construcción de la doble vía El Sillar, carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz.

El Ministerio Público acusa a Montaño por tres delitos tipificados en la legislación boliviana: incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, por su rol en la suscripción y modificación de contratos durante la ejecución del proyecto vial. Según la Fiscalía, se habrían otorgado ventajas indebidas a una empresa contratista extranjera mediante cláusulas modificatorias en los documentos contractuales.

Según la imputación formal, el daño económico atribuido a Montaño asciende a 2,4 millones de dólares, debido a presuntas ventajas contractuales otorgadas a una empresa china mediante cláusulas modificatorias y sobreprecios derivados del tipo de cambio utilizado en las transacciones.

El fiscal Omar Yujra indicó que en la audiencia se solicitó la detención preventiva para la exministro porque existían riesgos de fuga y de obstaculización en el proceso.

Montaño fue aprehendido el viernes en Santa Cruz y trasladado posteriormente a La Paz. Durante su contacto con los medios, se declaró inocente y afirmó que el proceso tendría “tinte político”.

La denuncia que dio origen al caso fue presentada por un asambleísta nacional del departamento de La Paz. En la misma se identifican a otras nueve personas investigadas por hechos ocurridos entre las gestiones 2020 y 2025, periodo en que Montaño ejerció como máxima autoridad del Ministerio de Obras Públicas.

