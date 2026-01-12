TEMAS DE HOY:
Internacional

El papa León XIV recibe a María Corina Machado, líder opositora venezolana

El papa León XIV pidió la pasada semana durante su discurso al cuerpo diplomático que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de "intereses partidistas".

EFE

12/01/2026 8:32

Foto: Redes Sociales.
Ciudad del Vaticano

Ciudad del Vaticano, 12 ene (EFE)

El papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano a la líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado, informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

La reunión de la premio nobel de la paz y el papa fue anunciada en el boletín con la agenda del papa durante la mañana, pero como es habitual no se dieron más detalles.

El papa León XIV pidió este viernes durante su discurso al cuerpo diplomático que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de "intereses partidistas".

El Vaticano ha seguido con atención la situación en Venezuela y el diario The Washington Post publicó el pasado 9 de enero que el Estado pontificio habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes de su captura y detención por parte de las fuerzas estadounidenses.

El diario informó de una conversación entre el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolín, y el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch, acerca de una supuesta propuesta rusa para conceder asilo a Maduro. EFE

ccg/alf

 

 

