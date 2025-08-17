¿Habrá nuevos jurados en La Gran Batalla? Esto es lo que reveló Tito Larenti

Cuando faltan pocas horas para el inicio de la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’, se van revelando más datos sobre el mejor programa de imitación, entretenimiento y talento de la televisión boliviana.

Y es que Tito Larenti, juez de la primera temporada, ha puesto en duda la presencia de los miembros del jurado, y también espera con ansias el inicio del programa, este lunes 18 de agosto.

“A los jurados, a los cuatro que van a ingresar, nuevos, ya sabemos que no van a ser los mismos”, decía Tito Larenti en el programa e Red Uno, ‘Dueños de la Tarde’.

Todos reaccionaron muy impresionados hacía las palabras de Tito, y le pidieron revelar más datos.

“Si no nos llamaron, a esta altura no sé, vamos a ver que es lo que pasa el lunes”, dijo Tito entre risas.

No te pierdas ni un solo detalle del mejor programa de la televisión boliviana, arrancamos este lunes 18 de agosto a las 20:45.

