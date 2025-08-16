TEMAS DE HOY:
Secuestro Roberto Baeza Secuestro Santa Cruz accidente vehicular

29ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Crece el rumor! Ya se habla de boda entre la hermana de Neymar y un futbolista brasileño

Según medios internacionales, el enlace matrimonial podría ser este año.

Silvia Sanchez

16/08/2025 18:54

Escuchar esta nota

La hermana de Neymar, Rafaella Santos, y el delantero brasileño Gabriel Barbosa, más conocido como Gabigol, estarían a poco de darse el sí en un enlace matrimonial.

Según se conoce, la pareja, que se ha separado y reconciliado en numerosas ocasiones, finalmente decidió avanzar al siguiente nivel en su relación y casarse.

Según el periodista Leo Dias, la celebración de la boda, podría tener lugar este mismo año 2025. Además, estarían planificando seriamente formar una familia.

La relación entre Rafaella y Gabigol comenzó en 2015, y desde entonces habrían atravesado al menos siete rupturas, la más reciente se conoció el pasado mes de mayo, sin embargo, ahora están juntos de nuevo y parecen estar más decididos que nunca.

Se rumorea que la pareja quiere tener un hijo antes de que acabe el año y que tienen todos sus planes perfectamente organizados.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:30

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:30

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD