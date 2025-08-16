¡Crece el rumor! Ya se habla de boda entre la hermana de Neymar y un futbolista brasileño

La hermana de Neymar, Rafaella Santos, y el delantero brasileño Gabriel Barbosa, más conocido como Gabigol, estarían a poco de darse el sí en un enlace matrimonial.

Según se conoce, la pareja, que se ha separado y reconciliado en numerosas ocasiones, finalmente decidió avanzar al siguiente nivel en su relación y casarse.

Según el periodista Leo Dias, la celebración de la boda, podría tener lugar este mismo año 2025. Además, estarían planificando seriamente formar una familia.

La relación entre Rafaella y Gabigol comenzó en 2015, y desde entonces habrían atravesado al menos siete rupturas, la más reciente se conoció el pasado mes de mayo, sin embargo, ahora están juntos de nuevo y parecen estar más decididos que nunca.

Se rumorea que la pareja quiere tener un hijo antes de que acabe el año y que tienen todos sus planes perfectamente organizados.

