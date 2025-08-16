Finaliza proceso de revisión: TSE inhabilita a dos candidatos para las elecciones generales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) cerró el proceso de revisión de postulaciones con la inhabilitación de dos candidatos de la alianza política Alianza Popular (AP), dando así, cumplimiento de la normativa vigente, y después de haber realizado una evaluación en Sala Plena de 59 demandas presentadas.

La información fue dada a conocer por el secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, quien señaló que entre las inhabilitaciones más recientes se encuentra una postulante a diputada plurinominal.

“La última inhabilitación que se ha considerado en base a la Sala Plena corresponde a la candidata Arias Calderón. Asimismo, se dispuso la inhabilitación de un candidato por el departamento de Santa Cruz”, informó.

Según se explicó, la decisión se tomó aplicando la Sentencia Constitucional 07/2025, que prohíbe la candidatura de personas que hayan ejercido más de dos mandatos consecutivos o discontinuos en cargos electivos.

Según se informó, con estas resoluciones, el TSE concluyó el análisis de las 59 demandas de inhabilitación recibidas, de las cuales solo dos fueron aceptadas.

El resto habría sido rechazado por incumplimiento de requisitos formales o falta de pruebas suficientes.

Con información de ABI.

