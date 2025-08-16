¡El mejor amigo del hombre! Así celebran San Roque y lo muestran en las redes

Este 16 de agosto, se recuerda San Roque, una festividad religiosa que honra al santo del mismo nombre, el patrono de los perros y los enfermos.

La festividad es especialmente dedicada a las mascotas y es muy esperada por muchos dueños, quienes consideran a sus canes como sus mejores amigos y miembros de su familia, ya que suelen realizar una celebración con mucha originalidad.

Es así que, en todas las ciudades, se realizan diversas actividades celebrando a las mascotas y recordando la importancia sobre el cuidado que se debe tener con estos animalitos.

En redes sociales, comparten imágenes acerca de los agasajos que las familias realizaron a sus mascotas, los disfrazaron y les dieron alimentos especiales.

El día de San Roque se celebra el 16 de agosto conmemorando el aniversario de su muerte que ocurrió la misma fecha de 1327 y en homenaje al perro que lo salvó cuando este había decidido morar en un bosque al ser aquejado por la peste que muchas veces ayudó a curar.

Mira la programación en Red Uno Play