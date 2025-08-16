¡Impresionante! Así fue el emotivo homenaje del Wolverhampton a Diogo Jota en la Premier League

Durante la primera jornada de la Premier League de la temporada 2025-2026, arrancó con un emotivo momento de homenaje a Diogo Jota, quien falleció en un trágico accidente automovilístico el pasado 3 de julio.

Minutos antes del partido en contra de Manchester City, los fanáticos del Wolverhampton mosttró algunos detalles dedicados a su exjugador. Uno de los que más resaltaban eran las playeras con el conocido número 18 que portaba Jota en su paso por el equipo.

El momento que puso nostálgico a más de uno fue cuando detrás de una de las porterías, apareció una enorme pancarta en una de las gradas del estadio Molineux dedicada a él.

"Serás siempre recordado cuando camines en los campos de oro", se puede leer debajo de la imagen.

Ahí se pudo ver la imagen del jugador en color dorado recordando a un icónico festejo de gol que tuvo con ellos.

Recordemos que el pasado 15 de agosto los fanáticos del Liverpool organizaron una emotiva performance de homenaje en Anfield antes del partido de su equipo contra el Bournemouth.

A lo largo de su carrera Diogo Jota jugó para el Wolverhampton. En 2017, el portugués llegó a Inglaterra procedente del Atlético y, en total, disputó tres temporadas con el club antes de convertirse en jugador del Liverpool por 45 millones de euros.

