¡Atención! Prohíben el ingreso de celulares y fotografías en el recinto reservado de votación

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un instructivo dirigido a los Tribunales Electorales Departamentales, jurados, notarios y personal electoral, y la ciudadanía en general, señalando la prohibición vigente sobre el ingreso con celulares que cuenten con cámara al recinto reservado de votación.

El instructivo se respalda en el artículo 43 de la Ley N.º 026 del Régimen Electoral y el artículo 233 de la misma, que tipifica como falta electoral cualquier violación a la confidencialidad del voto.

“Se recomienda a las y los electores que porten estos dispositivos evitar sacar fotografías de su voto en el recinto electoral, considerando que el voto es secreto”, dice la resolución del TSE.

El mismo instructivo dispone que el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) difunda la normativa a través de todos los medios institucionales para conocimiento de la ciudadanía.

Mira la programación en Red Uno Play