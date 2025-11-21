TEMAS DE HOY:
Internacionales

Fátima Bosch, representante de México, es la nueva Miss Universo 2025

Fátima Bosch destacó desde el primer día, superando polémicas y conquistando al jurado con su carisma y elegancia.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/11/2025 0:27

Foto: EFE

La mexicana Fátima Bosch, de 25 años, ganó el concurso Miss Universo, que celebró este viernes su gala final en Tailandia, país del que procede Veena Praveenar, que quedó en segundo lugar, con la venezolana Stephany Abasaly en tercera posición.

Bosch se hizo con el título al término de una gala en la que participaron mujeres de 120 países y territorios, entre ellas nueve madres, una mujer transgénero, una superviviente de genocidio y la primera representante de Palestina en la historia del concurso.

La mexicana protagonizó uno de los momentos más virales del concurso, cuando exigió respeto al tailandés Nawat Itsaragrisil, encargado de montar el certamen en Bangkok y quien la mandó callar durante una sesión retransmitida en directo. 

Con esta victoria, México suma su cuarta corona en la historia de Miss Universo, reafirmando su presencia en el certamen internacional.

Por su parte, nuestra representante, la boliviana Yessica Hausermann, no logró avanzar a la ronda de semifinalistas.

