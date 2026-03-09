Impactante video: deslizamiento de tierra arrastra escuela en Indonesia

Un impactante video difundido en redes sociales muestra el momento en que un deslizamiento de tierra arrastra el edificio de la escuela secundaria Muhammadiyah Cilibur High School, ubicada en la aldea de Cilibur, Paguyangan, Brebes, Java Central, Indonesia.

En las imágenes se observa cómo una gran masa de tierra se desprende de una ladera cercana y comienza a deslizarse con fuerza, arrastrando parte de la estructura del establecimiento educativo en cuestión de segundos.

El incidente ocurrió en una zona montañosa del distrito de Paguyangan, Brebes, Java Central, Indonesia, donde las fuertes lluvias suelen provocar inestabilidad en el terreno y deslizamientos de tierra.

Hasta el momento, autoridades locales evalúan los daños provocados por el derrumbe, mientras equipos de emergencia inspeccionan el área para descartar riesgos adicionales.

El video del momento comenzó a circular rápidamente en redes sociales, generando preocupación entre los habitantes de la región por la vulnerabilidad de infraestructuras cercanas a laderas inestables.

