Capturan a sujeto acusado de matar a joven que le robó una polera de equipo cruceño

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) capturó este jueves en la zona norte de Santa Cruz al presunto autor del homicidio de un adolescente de 16 años, quien perdió la vida tras recibir dos puñaladas durante un incidente registrado en un restaurante ubicado entre la Radial 10 y la Villa Primero de Mayo.

De acuerdo con el informe preliminar, el menor fue atacado luego de arrebatarle una polera de un equipo de fútbol al ahora aprehendido, desatando una discusión que terminó en una agresión fatal. La víctima recibió dos heridas punzocortantes: una en la espalda y otra en el tórax, esta última provocándole un daño severo en el pulmón que derivó en su muerte.

Pese al operativo realizado inmediatamente después del hecho, las autoridades informaron que el arma blanca utilizada no fue encontrada. Sin embargo, para la Fiscalía, los indicios reunidos hasta el momento apuntan al detenido como el autor material del crimen.

Tras su captura, el sospechoso fue trasladado a dependencias de la Felcc para prestar su declaración informativa policial ante el Ministerio Público.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un informe oficial con mayores detalles sobre el caso, así como las medidas que se asumirán durante las próximas etapas de la investigación.

Mira la programación en Red Uno Play