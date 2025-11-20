¡El conductor sobrevivió de milagro! Un violento choque entre un vehículo pequeño y un camión de alto tonelaje se registró la mañana de este jueves en Santa Cruz, dejando como saldo un automóvil completamente destruido y un conductor que, contra todo pronóstico, salió sin lesiones visibles.

Las imágenes captadas por la periodista Magaly Benquique, de la Red Uno, muestran la rápida reacción de conductores, testigos y transeúntes que se organizaron para asistir al chofer.

En el video se observa a varias personas intentando separar el motorizado pequeño, que quedó incrustado en la parte frontal del tráiler producto del violento impacto.

El conductor quedó atrapado entre los fierros retorcidos del automóvil. Pese a que la cabina del vehículo quedó totalmente abollada y prácticamente destruida, los voluntarios lograron sacarlo con vida y sin señales evidentes de lesiones graves, lo que sorprendió incluso a quienes participaron del rescate.

Hasta el momento, se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades competentes para esclarecer las causas del accidente y el estado real de la víctima.

A continuación, el video:

