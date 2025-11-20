TEMAS DE HOY:
Menor asesinada Inseguridad

28ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

“¡Se salvó de milagro!”: Conductor sobrevive a brutal choque contra un camión en Santa Cruz

En el video se observa a varias personas intentando separar el motorizado pequeño, que quedó incrustado en la parte frontal del tráiler producto del violento impacto.

Charles M. Flores

20/11/2025 10:27

Choque entre auto y camión de alto tonelaje. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

¡El conductor sobrevivió de milagro! Un violento choque entre un vehículo pequeño y un camión de alto tonelaje se registró la mañana de este jueves en Santa Cruz, dejando como saldo un automóvil completamente destruido y un conductor que, contra todo pronóstico, salió sin lesiones visibles.

Las imágenes captadas por la periodista Magaly Benquique, de la Red Uno, muestran la rápida reacción de conductores, testigos y transeúntes que se organizaron para asistir al chofer.

En el video se observa a varias personas intentando separar el motorizado pequeño, que quedó incrustado en la parte frontal del tráiler producto del violento impacto.

El conductor quedó atrapado entre los fierros retorcidos del automóvil. Pese a que la cabina del vehículo quedó totalmente abollada y prácticamente destruida, los voluntarios lograron sacarlo con vida y sin señales evidentes de lesiones graves, lo que sorprendió incluso a quienes participaron del rescate.

Hasta el momento, se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades competentes para esclarecer las causas del accidente y el estado real de la víctima.

A continuación, el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD