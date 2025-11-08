"Ustedes son la fuerza del país": Rodrigo Paz promete tecnología y oportunidades para los jóvenes

Durante su primer discurso a la nación en la posesión de mando, el presidente electo Rodrigo Paz aseguró que su gobierno trabajará para que todos los jóvenes tengan acceso a educación moderna, tecnología de punta y oportunidades para desarrollar su talento dentro del país.

Paz enfatizó que todos los ministerios y empresas que funcionaban únicamente para beneficiario al partido en el poder serán auditados y reestructurados, y los recursos recuperados se destinarán a hospitales, escuelas y empleo digno.

"Vamos a abrir la economía, atraer inversiones, reducir aranceles para bienes que no producimos y modernizar nuestro sistema energético y digital. Empresas de internet satelital podrán operar en todo el territorio para que ningún niño boliviano se quede desconectado", afirmó el mandatario.

El presidente electo destacó que estas medidas permitirán a los emprendedores contar con herramientas modernas para crecer y garantizar que el conocimiento llegue a toda la patria.

"Llegó la hora de creer en Bolivia. Ustedes, jóvenes, son la fuerza que mueve el destino de la Patria. Tendrán educación moderna, oportunidades reales y un país conectado al mundo", agregó.

Finalmente, Rodrigo Paz aseguró que su gobierno, junto al vicepresidente Edmand Lara, los futuros ministros y los parlamentarios, trabajarán para que la juventud no migre, sino que permanecerá en Bolivia contribuyendo al desarrollo del país, impulsando tecnología, innovación y cuidado del medio ambiente como pilares de la nueva gestión.

Mira la programación en Red Uno Play