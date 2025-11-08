TEMAS DE HOY:
Rodrigo Paz: "Desde anoche están ingresando cisternas para acabar con las filas que dejó este gobierno"

En su primer discurso a la nación, el presidente Rodrigo Paz anunció medidas inmediatas para atender la escasez de combustible, cuestionó la gestión de los recursos estratégicos y exigió cumplimiento a YPFB y la ANH.

Jhovana Cahuasa

08/11/2025 12:58

Foto: APG
La Paz

El presidente electo Rodrigo Paz aseguró este sábado que, desde la noche anterior, comenzó a ingresar al país cisternas cargadas de diésel y gasolina para atender la escasez de combustible que afecta a la población. Prometió poner fin a las largas filas heredadas del gobierno saliente.

"Desde anoche están ingresando cisternas por nuestras fronteras para acabar con las filas que dejó este gobierno", declaró.

Durante su primer discurso a la nación, Paz también cuestionó a los anteriores gobiernos sobre la gestión de los recursos estratégicos:

“¿Dónde está el bendito mar de gas que nos prometieron? ¿Dónde está el litio?”, preguntó, refiriéndose a las gestiones de Gobierno de Evo Morales y Luis Arce.

El mandatario electo también alertó a los responsables de la logística de yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

"Cuidado, no sean traidores a la patria. Este gobierno protege al pueblo y va a perseguir a quien no cumpla con la voluntad constitucional de garantizar servicios estratégicos al país", manifestó Paz.

Rodrigo Paz señaló que su gobierno actuará de inmediato para enfrentar la crisis energética y económica que atraviesa Bolivia, destacando que la llegada de combustible es una prioridad antes incluso de iniciar formalmente la gestión administrativa.

El presidente concluyó su mensaje afirmando que los recursos estratégicos de Bolivia, como el gas y el litio, deben beneficiar al pueblo y que su administración trabajará con transparencia y eficiencia para garantizar servicios y bienestar a la población.

 

