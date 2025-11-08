Minuto a minuto: Rodrigo Paz ingresa a la Asamblea Legislativa

10:30 - Edmand Lara llega a la Plaza Murillo, vistiendo el traje de gala policial y se dirige a la Asamblea Legislativa.

10:40 - Se inicia la sesión en la Asamblea Legislativa.

10:45 - Al grito de "Sí, juro", Edmand Lara jura como vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y presidente de la Asamblea Plurinacional. Luego, le colocan la medalla correspondiente a su cargo.

10:50 - Edmand Lara inicia su primer discurso como vicepresidente de Bolivia y presidente nato de la Asamblea.

11:00 - Lara solicita a la comisión protocolar de asambleístas se dirijan hasta donde se encuentran Rodrigo Paz Pereira para conducirlo al hemiciclo.

11:05 - Comitiva ingresa al Palacio de Gobierno y sale junto a Rodrigo Paz, para dirigirse a la Asamblea Legislativa.

11:10 - Rodrigo Paz ingresa a la Asamblea Legislativa.

Desde tempranas horas de este sábado 8 de noviembre, Red Uno, a través de Uno Decide, transmite en vivo la llegada de diversas autoridades nacionales e internacionales, así como de invitados especiales que participarán en este acto histórico de toma de mando. Mandatarios, delegaciones extranjeras, legisladores y representantes institucionales avanzan hacia el Hemiciclo para ser parte de la histórica jornada.

La toma de mando cuenta con la presencia de cinco presidentes de Estado, cuatro vicepresidentes y más de 50 delegaciones de distintos países, lo que refleja el interés internacional por el nuevo ciclo político que inicia en Bolivia. Las actividades protocolares incluyen la sesión de honor de la Asamblea Legislativa, el juramento de las nuevas autoridades, el discurso presidencial y, posteriormente, otros actos programados.

La población sigue de cerca cada momento de esta transición gubernamental, marcada por el despliegue diplomático y la expectativa nacional por la nueva administración 2025-2030.

Mira la programación en Red Uno Play