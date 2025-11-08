El alcalde cochabambino arribó este sábado 8 de noviembre a la Plaza Murillo, en La Paz, para presenciar el acto de toma de mando del nuevo Gobierno, donde asumirán como presidente Rodrigo Paz y como vicepresidente Edmand Lara.

Esta jornada promete ser histórica, ya que marca un hito importante con la llegada de cinco presidentes de Estado, cuatro vicepresidentes y más de 50 delegaciones de diferentes países, quienes serán testigos de la toma de posesión del nuevo mandato 2025-2030.

En la oportunidad, el alcalde de Cochabamba destacó la relevancia de este evento histórico y democrático, señalando que, a partir de ahora, será importante que todos los bolivianos pongan su unidad y buenos oficios para salir de la crisis económica.

“Hay un cambio estructural en Bolivia; lo importante es buscar la unidad en la diversidad. Es fundamental que todos salgamos adelante poniéndole el hombro al país. Eso es lo más importante, y estoy seguro de que este Gobierno le dará certidumbre a Bolivia con los cambios que se van a hacer”, reiteró Reyes Villa.

Además, hizo un llamado a dejar en el pasado la confrontación, la división y los bloqueos, hechos que, según señaló, han lastimado a la patria.

Aseguró que desde la bancada de su frente Súmate se brindará todo el apoyo al nuevo Gobierno.

“No necesitamos ser parte de este Gobierno, pero nuestros diputados y senadores van a estar al servicio del país, y eso es lo más importante. Para que no parezca demagógico, yo traigo a las empresas más grandes de litio que ya hablaron con el Gobierno, dispuestas a coadyuvar con 10.000 millones de dólares”, agregó.

Mira la programación en Red Uno Play